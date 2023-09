Het heeft bijna een jaar geduurd maar alle glaspanelen zitten in het nieuwe glas-in-loodraam van de Grote Kerk in Alkmaar. Het kunstwerk bestaat uit 48.000 stukken in 88 kleuren, die allemaal met de mond zijn geblazen én zijn gesponsord door de Alkmaarders zelf. Het raam is dus klaar, maar je moet nog even geduld hebben. Het kunstwerk wordt onthuld tijdens de viering van 450 jaar Alkmaar Ontzet.

De laatste hand wordt gelegd aan het nieuwe glas-in-loodraam in de Grote Kerk van Alkmaar - NH/ Tom Jurriaans

Er klinkt applaus als glaszetter Philipp Schulz van het Duitse bedrijf Derix Glasstudios het laatste ruitje in het raam van de kerk bevestigd. Voor hem en zijn collega's zit de enorme klus erop. Het ging zelfs iets sneller dan gedacht. "Het was geweldig om hier aan te werken. Het is het hoogste glas-in-loodraam van Europa dus we zijn ook erg trots dat het gelukt is." Het idee voor het raam ontstond al in 2018 toen de Grote Kerk zijn 500e verjaardag vierde. Het plan bleef toen liggen omdat het in korte tijd niet haalbaar was. De viering van 450 jaar Alkmaar Ontzet bleek wel een haalbare kaart. "Dat is ook een prachtig moment om dit kunstwerk te onthullen", vertelt Waronne Sint bestuurslid van Het Grote Raam. "Dat gebeurde vroeger ook bij belangrijke momenten." Het raam, zes meter breed en 23 meter hoog, kost bijna een miljoen euro. Een deel van het geld is bijeengebracht door Alkmaarders die een glasplaatje of zelfs een heel paneel konden schenken. "Er zijn nog wat plekjes beschikbaar maar heel veel mensen hebben gedoneerd, daaraan kun je ook zien dat de Alkmaarders trots zijn op dit gebouw." Het raam is nu nog verborgen achter doeken en steigers maar NH mocht de trappen op om een kijkje te nemen (tekst loopt door onder de video)

Grote Kerk Alkmaar is een meesterwerk rijker: "Dit is voor de eeuwigheid" - NH Nieuws

Een van de Alkmaarders die maar liefst drie panelen heeft geschonken is Mariska Groenewoud. Als je nagaat dat een paneel al 2500 euro kost is dat best fors. "Ik heb eerst één paneel voor mij en man man geschonken maar aangezien mijn kinderen ook een sterke band met de kerk hebben, heb ik er nog twee bijgekocht." "Ik ben geboren en getogen naast de kerk", vertelt Mariska enthousiast. "Ik heb de kerk mijn hele leven gehoord en gezien. Ik heb als kind zelfs eens geholpen met het stemmen van het orgel, ik kijk nu ook vanuit mijn woning uit op de kerk, hij hoort gewoon bij mij. Om hieraan mee te mogen doen is een cadeautje." "Een meesterwerk voor de eeuwigheid", zo noemt Waronne Sint het nieuwe kunstwerk in de kerk. Want hoewel er al veel pronkstukken in de kerk te vinden zijn was het volgens haar wel tijd voor wat nieuws. "Het houdt de kerk ook interessant. Op deze manier voegen we iets nieuws toe waardoor het nieuwe bezoekers trekt en ook Alkmaarders het mooi vinden om hier te komen."