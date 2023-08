Al duizenden klommen naar 'het Grote Raam', organisatie wil langer door

Esmee Bakker van 'Klim naar het Grote Raam' is enthousiast over de hoge bezoekersaantallen. "Absoluut. Ondanks het weer hebben we nu al zo'n 9.000 bezoekers gehad. Bijna elke dag miezert het wel, of het waait, maar dat houdt mensen dus echt niet tegen", zo zegt ze tegen mediapartner Alkmaar Centraal. De 10.000 bezoekers lijkt hoe dan ook wel haalbaar, want de stellage is nog tot 13 augustus open.

"Donderdag 10 augustus hebben we nog een speciaal evenement ook, dan mag iedereen die Laurens heet gratis naar boven", haalt Bakker nog aan. Naar aanleiding van eerdere berichtgeving meldden zich al zo'n tachtig 'Laurensen'. "Vaak met prachtige verhalen. Dat wordt echt een leuke dag."

Maar ná dat augustusweekend zou Bakker dus graag open blijven. "Tot half september. Een precieze datum moeten we nog bepalen. We zijn nu druk bezig met kijken of we het rond krijgen, dan moet je ook denken aan het rooster, welke vrijwilligers op welke dagen... Als mensen zich melden als vrijwilliger, dan zou dat heel mooi zijn!"