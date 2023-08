Eén middag heet bijna iedereen Laurens of Laura bij 'de klim' naast de Grote Kerk

Op donderdag 10 augustus, de sterfdag van de heilige Sint Laurens, werden alle mensen met de naam Laurens en Laura in het zonnetje gezet. Alkmaar telt twee kerken die naar deze heilige is vernoemd, om die reden mochten donderdag alle Laurensen en Laura's gratis de 'Klim naar het Grote Raam' bij de Grote Sint Laurenskerk maken.

Ook de Rensen mochten gratis naar boven. En voor sommigen was Laurens eigenlijk niet de roepmaan, maar wel de tweede naam. Ook opmerkelijk: families waarin de naam van generatie op generatie wordt doorgegeven. "En echte Alkmaarders. Jawel hoor, dat zijn we."

'Jij bent zeker Laura?', klonk het vaak bij de entree. Bijna alle vrouwen en meisjes die omhoog klommen heetten zo, al kwam Laureen ook voor en Laurentien. Bij de mannen was er variatie tussen Laurent en Laurens, waar vaak wel de doopnaam Laurentius achter schuilging.

Niet iedere Laurens wist overigens dat er bij zijn naam ook een feestdag hoorde. "Maar dat vergeet ik nu natuurlijk niet meer", lacht Laurens als we hem spreken aan de voet van de klim.

De 'Klim naar het Grote Raam' is met een kleine maand is verlengd en is nu tot 10 september te betreden.