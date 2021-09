Kunstenares Fiona Tan onthult ontwerp nieuw kerkraam Grote Kerk Alkmaar

Het nieuwe ontwerp voor het hoge raam aan de zuidzijde van de Grote Kerk in Alkmaar is bekendgemaakt. Gisteravond werd het glas in lood-ontwerp, van de Amsterdamse kunstenares Fiona Tan, onthuld. Het project moet klaar zijn voor 8 oktober 2023: 450 jaar na de ontzetting van Alkmaar in 1573.

Robin Korving & Nina van Vliet

De Stichting Het Hoge Raam selecteerde Fiona Tan voor het project. De kunstenares ontwierp de nieuwe raampartij volgens het thema 'Het licht van de Vrijheid'.



Mediapartner Alkmaar Centraal was erbij toen Pieter Blaauboer, directeur van de Grote Kerk, de avond opende. Blaauboer legde uit dat de kerk 'een traditie heeft van artistieke vernieuwing en verfraaiing' en haalde daarbij diverse voorbeelden aan. Ook gaf hij uitleg over het selectieproces voor de kunstenaar: een belangrijk criterium was dat de internationaal erkende artiest nooit eerder een vergelijkbaar project had gedaan. 'Een van de mooiste kerken die ik ken' Tan is zeer vereerd dat zij het herontwerp mocht maken van het gigantische raam 'in een van de mooiste kerken' die ze kent. En dat zegt wat, want Tan ging voor inspiratie langs vele Franse kathedralen. De meeste inspiratie haalde ze uit de Sainte Chapelle in Parijs. Ook dacht ze terug aan de caleidoscoop die ze ooit kreeg van haar oom, toen ze in Australië opgroeide. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht hij in Frankrijk om het land te bevrijden van de Duitse bezetters. Hij had glasscherven van een gebombardeerde kathedraal meegenomen en daarvan een caleidoscoop voor haar gemaakt. Tekst loopt verder onder de foto.

Robin Korvin en Nina van Vliet

Na Tans introductie onthulde ze haar computerontwerp dat ze met behulp van glas-in-loodzetters maakte. Het ontwerp bestaat uit 214 unieke vierkante panelen en nog een aantal vlakken boven in de boog. Als je van beneden naar boven kijkt (of andersom) zie je telkens kleine veranderingen, als bij een draaiende caleidoscoop. Burgemeester Anja Schouten had de eer om twee panelen te onthullen. '40 procent moet worden betaald door Alkmaarders' De productie van het raam, dat door twintig glas-in-loodzetters wordt gedaan, duurt ongeveer een jaar, vertelde Patrick van Mil (directeur Stedelijk Museum). Het werk gaat rond 1 miljoen euro kosten. "Voor 60 procent zullen we proberen fondsen te werven. De andere 40 procent is aan Alkmaarders. Dat moet ons toch gaan lukken met elkaar", aldus Van Mil.



Nog diezelfde avond konden aanwezigen een ruitje van het bestaande raamwerk kopen. Ook kunnen mensen via een steigertrap langs het raam naar boven, om stickers te plakken op een glasplaatje dat zij willen kopen. Later krijgen ze het door hen uitgekozen stuk glas op een standaard met een waxinelichtje erachter. Ook delen van het nieuwe raam zijn 'te koop'. Mensen en bedrijven kunnen een stukje van acht bij acht centimeter sponsoren, of een heel paneel à 2.500 euro.



En dan is er nog het project Geheime Zolders: een rondleiding hoog in de kerk voor kleine groepjes. Zo'n 120 vrijwilligers zijn bij het project betrokken, onder wie tussen de vijftig en zestig mensen die zijn opgeleid tot gids. Geheime Zolders is vandaag gestart en duurt tot en met 31 december.