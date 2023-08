Protestantse kerken Stompetoren en Schermerhorn in de verkoop: "Ingrijpend besluit"

De voetjes van de kerkvloer tijdens je bruiloft? Een vergadering met collega's of een familiediner? Het zou in de toekomst zo maar eens mogelijk kunnen zijn in de kerk van Stompetoren. De Protestantse Gemeente Schermer (PGS) is van plan de kerk samen met het kerkje van Schermerhorn te verkopen aan erfgoedontwikkelaar COUP. Die wil het gebedshuis, naast een maatschappelijke, ook een commerciële functie geven.

Nee, kerkgangers hoeven volgens Eline Amsing van COUP niet bang te zijn dat de hele kerk van Stompetoren op de schop gaat. "De kerk is een rijksmonument en we willen zo min mogelijk ingrepen doen. Het idee is om de kerk te verduurzamen en geschikt te maken voor bijvoorbeeld feesten en partijen of zakelijke evenementen. Het is ook een prachtige plek om af en toe grote diners te organiseren. We willen daarom in het bijgebouw ook een goede keuken neerzetten."

De erfgoedontwikkelaar heeft de Protestantse Gemeente Schermer zelf benaderd. En die zagen de verkoop van het religieus vastgoed wel zitten. "We zien dat het kerkbezoek terugloopt en onze leden worden er ook niet jonger op", vertelt Aart Vijfvinkel, kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Schermer. "Het onderhoud van de gebouwen kost veel tijd en energie. We willen ons meer op de kerkelijke taken richten. Want waarom zou je een huis kopen als je ook kunt huren?"

Naast de kerk in Stompetoren zijn ook het kerkje en het Zwethuis aan het Westeinde in het naburige Schermerhorn bij de verkoop betrokken. Het idee is om in de voormalige christelijke basisschool studio's voor autistische jongeren te bouwen. Het kerkje zou een huiskamer kunnen worden voor de jongeren en gebruikt worden voor kerkdiensten. "Deze invulling past helemaal in de christelijke gedachte", aldus Aart Vijfvinkel. "Daar zijn we dus erg blij mee."