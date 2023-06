Nergens meer een biertje halen: enige café in Stompetoren sluit

Al snel kregen ze te maken met de coronacrisis. Vervolgens werd de provinciale weg N243, die recht door Stompetoren loopt, deels afgesloten vanwege grootschalige werkzaamheden . Hoe de komende tijd eruit gaat zien voor Grand Café Stompehoeve is nog niet duidelijk. De zaak ligt bij de advocaat. Naar verwachting wordt de horecagelegenheid vrijdag failliet verklaard.

