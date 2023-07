Miljoeneninvestering voor twee gloednieuwe dorpshuizen in Stompetoren en Schermerhorn

"Hoe mooi zou het zijn als onze verenigingen samen in een gebouw in het centrum van het dorp kunnen? Het is essentieel voor de leefbaarheid", reageerde Frans Schuurman, voorzitter van de dorpsraad, eerder.

De sluiting van dorpscafé 's Lands Welvaren in Schermerhorn raakte het verenigingsleven diep in het hart. Het was niet alleen tijdens de jaarlijkse kermis de plek waar jong en oud elkaar ontmoette, het bood ook onderdak aan verschillende verenigingen. Afgelopen februari bleek uit een enquête dat 95 procent van de inwoners voor een nieuw dorpshuis is .

In Schermerhorn komt op de plek, waar jongerenvereniging De Ruiterstok nu gebruik van maakt, een nieuw dorpshuis. Op verzoek van inwoners worden daar geen woningen bijgebouwd. "We zien dat de leefbaarheid van het dorp echt aandacht nodig heeft. Dat willen we stimuleren met een mooi, nieuw dorpshuis, verklaart wethouder Robert te Beest.

Robert Jan Huijser van de Dorpsraad Schermerhorn is verrast als NH hem belt om een reactie. "Oh, dat weet je meer dan ik", vertelt hij verbaasd. "Er zit nu natuurlijk een nieuw college en we hadden geen idee hoe zij tegen ons plan zouden aankijken. Dat er nu gekozen is om een dorpshuis zonder woningen te bouwen is fantastisch nieuws."

Overlast

Volgens Huijser is dit scenario ideaal omdat daardoor genoeg ruimte overblijft om te parkeren, Ook kan er met een gerust hart een feestje gegeven worden zonder dat mensen die boven het dorpshuis wonen overlast ervaren. "We zijn erg blij dat de gemeente Alkmaar zo goed met ons heeft meegedacht. Dat mag ook weleens gezegd worden."

Het buurtcentrum op de locatie van jongerenvereniging 't Honk in Stompetoren gaat de gemeente ook compleet venieuwen. Daarnaast worden daar in totaal zes appartementen en studio's gerealiseerd. "Na het nieuws van de verbouwing hebben jongelui uit het dorp zich al gemeld en allerlei initiatieven aangedragen. Als je het opknapt, zie je dat het weer gaat leven", reageert wethouder Robert te Beest.

Als de voorstellen ook door de gemeenteraad worden goedgekeurd, verwacht het college dat de twee nieuwe dorpsvoorzieningen in 2026 klaar zijn.