Sluiting dorpscafé harde klap voor verenigingsleven: "Er blijft steeds minder over"

SCHERMERHORN - Het was een pijnlijk besluit maar café 's Lands Welvaren houdt op te bestaan. Eigenaren Angelique en Kees van Etten hebben geprobeerd een opvolger te vinden maar dat is niet gelukt. Het pand is verkocht aan een bouwbedrijf dat er appartementen in wil bouwen. "Ik heb op dit moment een ontzettend leeg gevoel in mijn lijf", vertelt eigenaresse Angelique aan NH Nieuws.

Maar dat lukte uiteindelijk niet. De coronacrisis, waardoor er geen geld meer in het laatje kwam en het plezier in het vak verdween, was uiteindelijk het laatste duwtje. Toen eenmaal de knoop was doorgehakt, heeft Angelique het dorp middels een brief op de hoogte gesteld. "Soms moet je een besluit nemen dat je niet wil maar wat wel beter voor je is."

Het idee om te stoppen met het café speelt al een aantal jaren. "Het leven in de horeca werd ons te zwaar en de lange werkdagen gingen ons geestelijk en lichamelijk opbreken. Ons idee was om de zaak te verkopen en onze opvolger op weg te helpen om ons werk voort te zetten", aldus Angelique.

Al 23 jaar runnen Kees en Angelique het markante café in Schermerhorn. Het stel is de gangmaker als het om het sociale leven in het dorp gaat. Van trouwfeesten tot musicaluitvoeringen en van kermissen tot Paaspop: het stel faciliteerde het altijd met veel plezier. "Al die jaren hebben we lief en leed gedeeld met de bewoners. Dat ga ik het meeste missen."

"Kees en Angelique zijn verweven met onze vereniging", vertelt Rob Warnaar van de musicalvereniging. "Angelique deed bijvoorbeeld ook de verloting tijdens onze voorstellingen. Naast dat we op zoek moeten naar een nieuwe ruimte gaan we Kees en Angelique natuurlijk ontzettend missen."

Want Angelique realiseert zich ook dat haar besluit nogal wat teweeg brengt in het dorp. Voor de vele verenigingen die gebruik maakten van het zaaltje naast het café is de sluiting een kleine ramp. Zo moet musicalvereniging Nieuw Leven op zoek naar een nieuwe repetitieruimte.

"We blijven verbonden met het sociale leven in Schermerhorn. We keren het dorp nooit de rug toe. "

Over de vraag hoe het nu verder moet met de leefbaarheid in het dorp maakt ook Frans Schuurman van de Dorpsraad Schermerhorn zich zorgen. "Er blijft steeds minder over in het dorp. De katholieke kerk staat binnenkort ook te koop. Er wordt inmiddels wel onderzocht of er wellicht een dorpshuis kan worden gerealiseerd want we moeten ervoor zorgen dat Schermerhorn geen slaapdorp wordt."

En dat de kroeg geliefd is bij de inwoners blijkt wel uit de vele bossen bloemen die in de woning van Kees en Angelique staan. Ook kregen ze afgelopen zondag een minutenlang applaus van de plaatselijke voetbalvereniging. "Ik wist niet waar ik het moest zoeken. Het was ontzettend emotioneel."

Toch blijft Angelique ondanks alles positief. "Waar een deur dicht gaat, gaat er ook uiteindelijk weer een deur open. We zijn natuurlijk niet echt weg. We blijven verbonden met het sociale leven in Schermerhorn. We keren het dorp nooit de rug toe. Dat nooit!"