Waarom De Woude nog steeds een eiland is: "Een brug is doodsteek voor het dorp"

Wie denkt dat Texel het enige bewoonde eiland in Noord-Holland is, heeft het mis. Want hoewel je er met de pont maar een minuutje over doet om aan de overkant te komen is De Woude toch echt een eiland. De discussie om een brug aan te leggen bestaat al jaren, maar als het aan de bewoners ligt verandert er niks. "Er komt hier per ongeluk wel eens een politieagent in het dorp, dan schieten de mensen in de lach", aldus bewoner Wouter Klootwijk.

"Als je op de pont stapt, heb je meteen het vakantiegevoel te pakken", vertelt Cora Bruin. Samen met Dick Beets dook ze in de geschiedenis van het eiland en ze schreven ze het boek 'De Woude, een eiland vol verhalen'. Ze woont zelf op het vasteland maar heeft De Woude wel in haar hart gesloten. "Als je een rondje over het eiland loopt dan ga je eigenlijk een beetje terug in de tijd. Het is een beetje het langs-het-tuinpad-van-mijn-vadergevoel uit het liedje van Wim Sonneveld."

Met Cora en Dick stappen we de pont op. De vuilniswagen, een kleintje want anders past ie niet door het dorp, rijdt ook de pont op net als wat dagjesmensen die afrekenen bij schipper Sylvia Helder. Ze komt uit een generatie 'overzetters', ook haar ouders en grootouders brachten mensen heen en weer. "Dat is wel iets om trots op te zijn. Mijn vader, met wie ik zelfs nog samen heb gewerkt, vindt het ook geweldig."

Eilandgevoel

De schipper kent iedereen op het eiland: "Soms zie je mensen met de auto die in de war zijn met de pont in Akersloot. Die pik je er snel genoeg uit. Waarom er hier nog steeds geen brug ligt? De bewoners willen het niet en het is ook een stukje nostalgie. Ik hoor van veel bewoners dat als ze de pont opstappen het gevoel hebben dat ze weer thuis zijn. Het geeft ook rust, echt het eilandgevoel."

Maar natuurlijk heeft een eiland ook nadelen weet Sylvia die aan de overkant woont. In het weekend vertrekt de laatste boot om 12 uur 's nachts. "Als je tot laat gaat stappen moet je met een eigen bootje terug. Dat levert soms hilarische situaties op. Zo is mijn zus weleens in de winter met haar roeibootje gezonken. Haar nieuwe fiets lag op de bodem van het kanaal."

Als het aan journalist en televisiemaker Wouter Klootwijk ligt, blijft De Woude een eiland. Klootwijk kwam 35 jaar geleden naar het dorp en wil er nooit meer weg. "Het unieke aan De Woude is dat er geen moer te beleven is, en dat moet zo blijven. Het is nu zo heerlijk rustig. Een brug zou de doodsteek betekenen voor het dorp."

NH maakte de oversteek naar het eilandje in het Alkmaardermeer (bekijk hieronder de video, tekst loopt door)