Onderduikerseiland De Woude geëerd: "De moed en hulp mag niet vergeten worden"

De hulp aan onderduikers op eiland De Woude is vandaag geëerd met een plaquette op de plaatselijke kerk. "We willen hiermee de dappere eilandbewoners danken voor hun moed en solidariteit tijdens de Tweede Wereldoorlog", stelt initiatiefnemer George Italiaander vanmiddag bij de onthulling. Zijn ouders vonden onderdak op het eiland.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben enkele tientallen Joodse en andere vluchtelingen ondergedoken gezeten. Lange tijd was deze geschiedenis niet bekend. Tot twee jaar terug een boek verscheen over de hulp die het geïsoleerde eiland in het Alkmaardermeer had geboden.

Eren en niet vergeten

Voor George Italiaander reden om de eilandbewoners van toen te eren voor wat zij onder meer voor zijn ouders hebben betekend. "Er werd niet over gesproken, en dat maakt dat de vluchtelingen veilig waren, maar ook dat dit verhaal zo lang onbekend bleef."

De gedenkplaquette hangt op kerkje De Kemphaan op het eiland. "Als dank voor de hulp die geboden is. Dat dat niet vergeten wordt, en daarom staat dat er ook op: 'moge het niet vergeten worden'. Dat is waar het om gaat."

NH sprak eerder deze week uitgebreid met George Italiaander op De Woude: