Alkmaars buurthuis strijdt tegen sluiting: "No Limit hoort in onze wijk"

No Limit, het buurthuis voor jong en oud in de Alkmaarse wijk Nieuw-Overdie, gaat verdwijnen. De gemeente gaat 'professionaliseren' en stopt de subsidie per oktober. Boze buurtbewoners zijn een reddingsactie gestart. "No Limit hoort in onze wijk."

Op verzoek van jongeren uit Overdie is vorig jaar ook een nieuwe 'huiskamer' geopend in sportcomplex Oosterhout. "Jongeren kunnen naar de huiskamer, sporten bij sportverenigingen en gebruik maken van het aanbod van Alkmaar Sport."

Maar gemeente Alkmaar wil de jeugd een breder aanbod bieden, verklaart een woordvoerder. Daarom stopt de subsidieverlening per 1 oktober dit jaar. "Het jongerenwerk is sinds 2021 anders georganiseerd. In heel de gemeente zijn jongerenwerkers en coaches aan het werk, gelinkt aan organisaties zoals Link, Straatgeluid en De Hoofdtrainer."

Initiatiefnemers Aussie en Marja werken sinds 2014 nauw samen met meerdere partijen, zoals de gemeente en verschillende scholen. De Stichting O.W.O (Ontlast de Wijk Overlast) werd in 2016 opgericht en was oorspronkelijk bedoeld om de overlast van de jeugd tegen te gaan. Tegenwoordig lopen er wekelijks zo'n 350 wijkbewoners de deur plat bij No Limit.

Het Trefpunt No Limit is een begrip in de wijk Nieuw-Overdie. Buurtbewoners komen er samen om bij te kletsen, ervaringen of gedachten uit te wisselen, te kickboksen of mee te doen aan een andere (sport)activiteit. Maar ook jongeren met een rugzakje (en hun ouders) kunnen er terecht voor een luisterend oor en wat begeleiding.

Ook de onderhoudskosten van het verouderde gebouw hebben meegewogen in het besluit tot het beëindigen van de subsidie. Er is nog geen besluit genomen over wat er met het pand gaat gebeuren.

'Begrip voor teleurstelling'

"No Limit is de afgelopen jaren een plek in Overdie geweest waar jongeren en volwassenen konden samenkomen", vervolgt de gemeente. "Hun activiteiten hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het jongerenwerk in Overdie. Marja en Aussie zijn erg teleurgesteld over dit besluit, daar hebben we alle begrip voor", aldus de gemeente.

In de strijd tegen de sluiting is bezwaar gemaakt bij de gemeente. "Dat bezwaar is nog in behandeling", reageren Marja en Aussie. "We begrijpen dat dit voor meer dan 300 trouwe bezoekers van het trefpunt als een schok komt. Ook bij ons is de klap hard aangekomen. Al ruim 10 jaar is No Limit een begrip en werken we in wederzijdse tevredenheid samen met alle wijkpartners en organisaties", schrijven ze op hun Facebookpagina.

De bewonerscommissie van de Zonkantflat is een handtekeningenactie gestart. "Veel bewoners zijn het hier terecht niet mee eens. No Limit is erg belangrijk voor onze wijk, dus we moeten er alles aan doen om dit te voorkomen. De handtekeningenlijst ligt klaar bij No Limit."