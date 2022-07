'Moeder-overste' Esseline (48) strijdt voor jongerencentrum, nu met inzamelingsactie

Door haar werk in de kinderopvang en als vrijwilliger in buurthuis De Meent heeft de Amstelveense Esseline Ernst (48) veel affiniteit met de jeugd. Ze strijdt al jaren voor een jongerencentrum in de Middenhoven of Waardhuizen, maar tot nog toe zonder succes. Daarom gooit ze het nu over een andere boeg: een inzamelingsactie.

Geluidsoverlast midden in de nacht, rommel op de straat en onlangs een trampoline in de fik: de wijken Middenhoven en Waardhuizen zuchten de afgelopen tijd onder overlast, vermoedelijk veroorzaakt door (hang)jongeren.

Esseline, die zelf in Waardhuizen woont, zet zich al jaren met hart en ziel in voor de jongeren uit de buurten en noemt zichzelf met een knipoog 'moeder overste van de jeugd'. Volgens haar veroorzaken jongeren overlast omdat er voor hen weinig tot niets te doen is in Amstelveen. "Als jongeren nergens een plek hebben om te chillen, vind je het gek dat ze dan op straat gaan hangen?"

'Tegengehouden'

Vooral het gebrek aan ontmoetingsplekken en activiteiten voor de jeugd tussen de 13 en 23 een probleem, vindt ze. "Bij De Meent werd veel voor de jongsten gedaan, maar als ik iets voor de oudere jeugd probeerde te organiseren, werd dat tegengehouden", vertelt ze.

De 18-jarige Miranda uit Waardhuizen herkent het beeld dat Esseline schetst: "In Amstelveen hebben jongeren geen aangewezen plek, dus gaan we vaak chillen in een park of speeltuin. Maar daar worden we haast altijd weggestuurd met de tekst: 'deze plek is voor kleine kinderen'."

Als gevolg weet Miranda niet waar ze met haar vriendinnen heen moet, want thuis hangen is lang niet altijd mogelijk: "We kunnen ook niet echt voor iemands deur gaan staan. Vaak lopen we dan maar een beetje rondjes."