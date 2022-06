Jaydens rolstoelgeschikte trampoline in vlammen op: "Nog niet op kunnen spelen"

Van de rolstoelvriendelijke trampoline waar Jayden (9) en zijn moeder Samantha maandenlang voor hebben gestreden is niets meer over. Het speeltoestel in een speelparkje aan de Praam in Amstelveen is afgelopen vrijdagavond, vermoedelijk door hangjeugd, in de fik gestoken. Jayden was dolgelukkig dat hij eindelijk met andere kinderen zou kunnen spelen, maar is nu verdrietig.

Op de plek waar de trampoline was geplaatst, zit alleen nog een houten plank. Het is een treurig gezicht. De gloednieuwe trampoline lag er pas een maand. "Jaydens heup was uit de kom en dat is net weer goed. Hij heeft er zelf nog niet eens op kunnen spelen", vertelt Samantha verdrietig.

De liefhebbende moeder heeft flink haar best moeten doen bij de gemeente om het speeltoestel te laten plaatsen. "Een rolstoelvriendelijk speeltoestel is veel duurder dan een normaal speeltoestel", legt ze uit.

Volgens stichting Het Gehandicapte Kind is 90 procent van alle speelplaatsen ongeschikt voor kinderen met een handicap. "Ze kunnen er met hun rolstoel of driewielerfiets niet komen, of de speeltoestellen zijn niet aangepast aan hun beperking. Als kinderen met een beperking niet kunnen spelen in hun buurt, ontmoeten ze geen anderen kinderen uit hun buurt, met alle gevolgen van dien", zegt Silvia Muije van stichting Het Gehandicapte Kind.

De bewoonster besluit vrijdagavond om dit keer de wijkagent te informeren. Die moet het gesprek uiteindelijk afkappen, omdat er een 'zwaardere' melding is binnengekomen. De trampoline is vlak na het eiergooi-incident in brand gezet, terwijl de bewoners de ramen nog stonden te schrobben.

Een bewoner van het huis zag twee 'jeugdige figuren' wegrennen. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, vertelt zijn vriendin. "Eerder werd ook al eens een ei tegen het raam gegooid en ik krijg regelmatig troep in de tuin gegooid, laatst ook een netje uien", zegt ze verbaasd. Of dit ook het werk is van klierende jeugd kan de vrouw niet zeggen. "Als je gaat kijken, ben je meestal al te laat", verklaart ze.

Zoals wel vaker hebben buurtbewoners die bewuste vrijdagavond hangjongeren op het pleintje zien zitten. Ze vermoeden dat zij meer weten. Het in brand steken van de trampoline is ook niet het enige incident van die avond. Rond 23.30 uur werd bij een ander huis een ei tegen het raam en half naar binnen gegooid.

Dat de overlast vaker doorslaat in vandalisme blijkt uit een instagramstory van politie Amstelveen. Vrijdagavond werden bij ontmoetingscentrum De Meent al fietsen en bromfietsen omver getrapt en dat gebeurde ook in de nacht van zaterdag op zondag. De jeugd trok daarnaast een spandoek van een haringkar. "Wat er afgelopen weekend is gebeurd, is niet iets wat we normaliter zien in deze wijk", laat een woordvoerder weten.

De politie moest de laatste twee maanden vaker uitrukken naar de wijk Waardhuizen, waar het speelparkje ligt, en de naastgelegen wijk Middenhoven om jeugdoverlast in de kiem te smoren. Op 18 mei kreeg zij een melding over hetzelfde speelparkje.

Overlast door jeugd is er, in de tientallen jaren die de vrouw al in de buurt woont, altijd geweest. "Ik snap niet dat ze die bosjes niet gewoon korter knippen of camera's ophangen", zegt ze gefrustreerd. Dat de trampoline vernield is, doet haar duidelijk verdriet. "Dat ding stond er pas net en er speelden veel kinderen op. Ze komen hier eigenlijk vanuit de hele wijk naartoe."

De gemeente Amstelveen zegt vorige week inderdaad een aantal meldingen van jeugdoverlast te hebben gekregen, maar een woordvoerder laat weten dat het om incidentele meldingen gaat. Jongerenwerk, handhaving en de wijkagent zullen de komende tijd extra alert zijn.

Nieuw toestel

De gemeente bekijkt of de afgebrande trampoline kan worden vervangen. "Het is heel erg vervelend, want het is een mooi initiatief", aldus de woordvoerder. "Dit gedrag is niet Amstelveens." Samantha is bang dat de kosten voor een nieuwe trampoline te hoog zijn en dat een nieuwe er daardoor niet komt. "Dat kost 8.000 tot 10.000 euro", zegt ze.

Hoop dat de daders zich nog melden heeft ze niet, maar ze heeft wel een boodschap voor de jeugd. "Ik hoop dat jullie er die avond enorm veel plezier van hebben gehad en dat het het echt waard is geweest, want dan heeft er in ieder geval nog iemand plezier van gehad. Mijn zoon in een rolstoel en alle andere kinderen zijn er nu de dupe van."