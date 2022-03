Meeste Amstelveense speeltuinen ongeschikt voor kinderen met beperking

De meeste speeltuinen in Amstelveen zijn ongeschikt voor kinderen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van AAN! Amstelveen. "Over het algemeen kunnen kinderen niks in een speeltuin", vertelt Samantha Kroon, moeder van Jayden (8) die in een rolstoel zit.

Om te voorkomen dat er op het veld wordt gefietst, is er een hek omheen gezet. Dat betekent wel dat Samantha haar zoon eerst over het hek moet tillen, om vervolgens met zijn rolstoel hetzelfde te doen en Jayden weer in zijn rolstoel te zetten (zie fotoserie hieronder)

Dat de speelveldjes verhard zijn - zoals de gemeente benadrukt - zegt nog niets over de toegankelijkheid. Zo komen Jayden en zijn moeder Samantha graag op een voetbalveld in Waardhuizen, maar vereist het nogal wat inspanning om daar te komen.

Van die 164 speeltuinen hebben er 11 een mandschommel, waar ook kinderen met een beperking gebruik van kunnen maken. Op één speelplaats - in de wijk Waardhuizen - is een trampoline geplaatst die geschikt is voor rolstoelgebruikers. Dat betekent dat er in minder dan acht procent van de Amstelveense speeltuinen iets te doen is voor kinderen met een beperking.

Gemeenten kunnen speelplekken voor kinderen met beperking doorgeven aan de stichting Het Gehandicapte Kind, die ze dan registreert op een online kaart. "We hebben meerdere websites, waarop dit soort samenspeelplekken worden samengebracht. Ook Kidsproof plus en Playadvisor”, zegt Nina van der Boon van de stichting. "Als ze zo moeilijk te vinden zijn, hoe kom je er dan? Het is al zo moeilijk om een goeie speelplek te vinden."

Volgens stichting Het Gehandicapte Kind is negentig procent van alle speelplaatsen in Amstelveen ongeschikt voor kinderen met een handicap. "Ze kunnen er met hun rolstoel of driewielerfiets niet komen, of de speeltoestellen zijn niet aangepast aan hun beperking."

Samantha moet zoon Jayden en zijn rolstoel over hek rond speelveld tillen Samantha moet zoon Jayden en zijn rolstoel over hek rond speelveld tillen

Samantha moet zoon Jayden en zijn rolstoel over hek rond speelveld tillen Samantha moet zoon Jayden en zijn rolstoel over hek rond speelveld tillen

Samantha moet zoon Jayden en zijn rolstoel over hek rond speelveld tillen Samantha moet zoon Jayden en zijn rolstoel over hek rond speelveld tillen

Het hek rond het voetbalveld heeft wel een nooduitgang waar de rolstoel doorheen past, maar dat poortje zit eigenlijk altijd op slot, vertelt Samantha. "Dus ik heb aan de wethouder gevraagd of ik daar de sleutel van kon krijgen. Dat was volgens hem heel lastig, maar uiteindelijk heb ik toch de sleutel gekregen, zodat hij daar ook kon voetballen. Het kost echt veel inspanning om dingen aangepast te krijgen. Eerst was ik een pitbull die zich vastbeet. Maar het vergt zoveel energie en je moet continu doorbeulen.”

"Het was moeilijk om contact te maken met andere kinderen, want je kunt minder meedoen"

Ook Minkes zoon Kasper zit in een rolstoel. Minke: "Nu is hij 13, maar toen hij jonger was, heeft hij er wel last van gehad als we ergens heen gingen. Je zag hem altijd scannen, zo van: kan ik hier iets? Hij is er ook erg teleurgesteld over geweest. Maar als hij dan iets zag, waar hij wel wat mee kon, dan was hij heel positief. Daar had hij wel oog voor. Toch was het heel moeilijk om contact te maken met andere kinderen, want je kunt minder meedoen.”

Heuvel met glijbaan of zandbak op hoogte

De oplossing hoeft niet eens zo heel duur of ingewikkeld te zijn, denkt Samantha. "Het zijn vaak kleine dingen, een heuvel met glijbaan, een zandbak op hoogte. Zorg dat je overal een vogelnestschommel hangt. Daar kan iedereen op. Leg rubberen matten neer in plaats van zand op de bodem. Er zijn zeker wel mogelijkheden, maar ze moeten het willen zien. Er worden nog steeds kinderen geboren met een beperking.”

Ook Minke vindt het belangrijk dat kinderen met én zonder beperking met elkaar spelen, om het hebben van een beperking zo te normaliseren. “Kinderen zijn niet zo kritisch. Maar als ze niet samen kunnen spelen, dan leren kinderen zonder beperking ook niet omgaan met kinderen met. Het is een win-win. Je wilt laten zien dat je gewoon kunt vrienden met elkaar.”

Daarin ligt ook een rol voor de ouders van kinderen zonder beperking weggelegd, vindt Samantha. "Hoe vaak ik het heb meegemaakt, dat ouders hun kinderen weghaalde toen Jayden aan kwam rollen. Ouders houden hun kinderen weg. Dat contact is er bijna niet. Jayden heeft alleen vriendjes van school, met ook een beperking. Mijn kind is niet beperkt, de samenleving is beperkt.”

Gemeente wil meewerken

De gemeente laat weten dat als een speelplaats niet goed bereikbaar of toegankelijk is inwoners een zogeheten fiximelding doen. Ook kan het worden gemeld bij het speciaal daarvoor in het leven geroepen Meldpunt Toegankelijkheid.

"We roepen ouders met een kind met een beperking met specifieke wensen of klachten over toegankelijkheid vooral op om dit kenbaar te maken bij de gemeente, want we zijn zeer bereid om mee te denken en te kijken of er mogelijkheden zijn om speelplekken aan te passen als we signalen krijgen."

De gemeente benadrukt bovendien dat ze de locaties van samenspeelplekken vanaf zal doorgeven aan het Samenspeelnetwerk, zodat ouders van kinderen met een beperking in een oogopslag kunnen zien waar ze terechtkunnen.