Onrust in Amstelveen na steekpartijen: "Mensen zijn bang om hun hond uit te laten"

AMSTELVEEN - Het was gisteren twee keer raak: eerst werd er rond 18.30 uur iemand neergestoken op het Buitenplein in het centrum van Amstelveen. Twee uur later, rond 20:45 uur, werd een tweede steekpartij gemeld, dit keer aan de Orion in Amstelveen-Zuid.

Willem, die aan de Orion woont, zag naar eigen zeggen een dergelijke situatie al een tijd aankomen. ''Ik wist dat dit ging gebeuren, een steekpartij of een vechtpartij. Het zijn jongeren die hier niet uit de buurt komen en jongeren die hier wel uit de buurt komen, dat gaat elkaar een keer irriteren.''

Al veel langer onrustig

Hij ergert zich al jaren aan de overlast die hangjongeren in de wijk veroorzaken. Harde muziek, gescheld en overmatig alcoholgebruik zorgen er voor dat veel buurtgenoten van Willem zich 's avonds niet veilig voelen.

''Het is toch niet normaal meer, er wonen hier mensen die bang zijn om hun hond uit te laten, dat kan toch niet? Er wonen hier voornamelijk oude en zieke mensen. Ik ben er een paar keer op afgestapt om er wat van te zeggen, en dan zetten ze de muziek wel zachter, maar de volgende dag is het weer hetzelfde liedje.''

Willems buurvrouw kreeg het veel waarder te verduren. ''Waar bemoei jij je mee, kankerhoer, als je er last van hebt ga je toch ergens anders wonen?", kreeg ze te horen toen ze op de jongeren afstapte.

Ten einde raad

Zo'n drie jaar geleden was de overlast ook al aanwezig in de wijk. Willem zocht toen contact met wethouder handhaving Herbert Raat, die op gesprek kwam bij Willem. ''Vanaf dat moment is er wel actie ondernomen, maar niet genoeg om het de kop in te drukken. Ik heb op 3 augustus een bericht gestuurd aan de wethouder via Facebook, maar een reactie blijft uit.''

Volgens Willem kan de gemeente genoeg doen. ''Strengere maatregelen nemen, gewoon de buurt vrij maken 's avonds en de hangjongeren verwijderen. Misschien zoeken naar een plek waar de jongeren zich happy voelen en waar de buurt er geen last van heeft.''

Onderzoek

Of de twee steekpartijen verband met elkaar houden is nog niet duidelijk. De gemeente Amstelveen was vandaag niet bereikbaar voor een inhoudelijke reactie.