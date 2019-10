AMSTELVEEN - Tijdens een steekpartij op het Buitenplein in Amstelveen is vanavond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De dader is nog voortvluchtig.

Het steekincident gebeurde rond half zeven vanavond.

Volgens de politie raakte het slachtoffer gewond in zijn been, maar is het nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld.