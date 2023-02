Schermerhorn wil een dorpshuis met horeca: "Essentieel voor de leefbaarheid"

In Schermerhorn is dringend behoefte aan een dorpshuis. Een plek om elkaar te ontmoeten, maar waar ook een feestje kan worden gegeven. Dat werd afgelopen week duidelijk tijdens een inloopavond in de kerk, waarbij ook de uitslagen van een enquête werden gepresenteerd. Ruim 95 procent van de bewoners die de enquête heeft ingevuld is vóór het dorpshuis.

Op deze plek moet het nieuwe dorpshuis van Schermerhorn komen - NH/ Tom Jurriaans

Sinds het dorpscafé 's Lands Welvaren de deuren moest sluiten, is het verenigingsleven van het dorp in het hart geraakt. Het café was niet alleen tijdens de jaarlijkse kermis de plek waar jong en oud elkaar ontmoette, het café bood ook onderdak aan de verschillende verenigingen die het dorp rijk is. "Alle verenigingen hebben nu wel een plekje in het dorp gevonden waar ze kunnen repeteren en oefenen, maar dat is toch niet ideaal", vertelt Frans Schuurman, voorzitter van de dorpsraad. "Hoe mooi zou het zijn als dat allemaal in een gebouw in het centrum van het dorp kan? Het is essentieel voor de leefbaarheid." De plek waar de nieuwe huiskamer van Schermerhorn moet komen is al bekend. Het pand waar nu jongerenvereniging De Ruiterstok gebruik van maakt, wordt gerenoveerd of maakt plaats voor nieuwbouw. Feestjes "Er zijn drie scenario's", vertelt wethouder John Hagens van Alkmaar. "Er is nog niks definitief, maar de variant waarbij er ook woningen worden gebouwd valt waarschijnlijk af, omdat je dan vanwege geluidsoverlast geen feestjes kunt geven, Als ik zo naar de bewoners luister zijn de meeste mensen voorstander van nieuwbouw." Om ervoor te zorgen dat het dorp krijgt wat het nodig heeft, hebben bewoners een werkgroep opgericht. "We hebben een enquête verspreid met de vraag welke activiteiten bewoners graag zien. Naast het feit dat mensen een plek voor het hele dorp willen waar ze elkaar kunnen ontmoeten, kwam ook naar voren dat er grote behoefte is aan daghoreca en een leuk terras", vertelt Keetie Klinkenberg van de werkgroep Dorpshuis. Tekst loopt door onder de video.

Schermerhorn wil een dorpshuis met daghoreca: "Essentieel voor de leefbaarheid" - NH Nieuws

De gemeente Alkmaar mag dan wel het dorpshuis betalen, de mondige Schermerhorners willen wel een vinger in de pap hebben. Volgens Klinkenberg vinden veel bewoners dat Alkmaar te weinig oog heeft voor de wensen van het dorp. "Veel bestuurders zijn niet goed op de hoogte van wat er in de dorpen speelt. Dat kan echt stukken beter. Wij willen daarom onze stem laten horen." Wethouder John Hagens begrijpt de kritiek van de dorpsbewoners. "Ik ben twaalf jaar raadslid geweest bij de gemeente Schermer, dus ik trek het me zeker niet persoonlijk aan. Het klopt wel dat er kort na de fusie veel contact was met het dorp, dat is in de loop der jaren wel wat verwaterd. Mijn doel is om het contact weer aan te halen en te versterken. Mijn deur staat altijd open." En daarom is de inloopavond ook georganiseerd. "We willen iets neerzetten waar de bewoners de komende veertig jaar plezier van hebben", vertelt wethouder Hagens. "Hun input is dus ook belangrijk voor ons. Ik ben daarom erg blij met de hoge opkomst en de betrokkenheid, het is uiteindelijk ook hun dorpshuis."