Carel Eiting geeft niet op en stapt opnieuw naar arbitragecommissie KNVB

Carel Eiting gaat opnieuw naar de arbitragecommissie van de KNVB. De 25-jarige middenvelder van FC Volendam hoopt in een spoedzaak alsnog een transfer naar FC Twente af te dwingen. Volendam is 'verbaasd' over dit nieuwe hoofdstuk. Er is haast bij geboden, aangezien komende vrijdag de transfermarkt sluit.