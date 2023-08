FC Volendam wint arbitragezaak, Carel Eiting niet voor slechts half miljoen naar FC Twente

FC Volendam-middenvelder Carel Eiting vertrekt niet voor 500.000 euro naar FC Twente. De door de speler aangespannen arbitragezaak is door Eiting verloren. Vanavond werd de uitspraak bekend.

Eiting had gevraagd om zijn nog tot 2025 lopende contract te ontbinden voor het bod dat FC Twente had gedaan. FC Volendam meent recht te hebben op een veel hogere transfersom. Na het lichten van de optie in het contract zou het om een bedrag van zo'n 2,5 miljoen euro. gaan.

Daarvoor zou sprake zijn geweest van een bedrag van vier ton. De arbitragezaak vindt dat Eiting geen aanspraak kan maken op de clausule waarin de gelimiteerde transfersom wordt genoemd. Afgelopen donderdag diende op de KNVB Campus in Zeist de arbitragezaak.

Omdat partijen in conflict raakten meldde Eiting zich tot twee keer toe ziek. In de voorbereiding tegen het Belgische Kortriijk en voor de tweede keer kort voor de eerste competitiewedstrijd tegen Vitesse. Vervolgens ontbrak hij ook tegen Go Ahead Eagles.

Gevolgen uitspraak

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de uitspraak. Eerder liet technisch directeur Jasper van Leeuwen van FC Volendam weten dat hij een terugkeer in de selectie van Eiting voor mogelijk hield. Eiting zei tijdens de zitting dat hij zich "onprettig en onveilig" voelde bij de club.

Pikant genoeg is de eerste competitiewedstrijd die FC Volendam speelt zondag 3 september in eigen stadion tegen FC Twente.