Machteloos FC Volendam heeft niets in te brengen tegen tien Eagles

Na de valse start vorige week in eigen huis tegen Vitesse (1-2) ging het vanavond nog veel slechter. In Deventer verloor FC Volendam terecht van Go Ahead Eagles met 4-1. Voor de ploeg van Matthias Kohler scoorde Daryl van Mieghem.

Go Ahead Eagles - FC Volendam - PRO SHOTS / Erik Pasman

Vanaf minuut één leek FC Volendam aan een kansloze misse te beginnen in de Adelaarshorst. Go Ahead Eagles speelde met veel meer enthousiasme en geloof en de Volendammers zonder de geschorste Robert Mühren zagen het allemaal met lede ogen aan. Binnen het kwartier zette Bas Kuipers de Eagles op voorsprong. Dat schudde de Palingboeren helaas niet wakker. Integendeel zelfs, want de thuisploeg ging vrolijk door met aanvallen. Nog voor het rustsignaal kreeg doelman Mio Backhaus nog twee goals te verwerken. Rode kaart Met Lequincio Zeefuik in de spits liet FC Volendam in de eerste helft helemaal niets zien. Zelden kwamen de Volendammers over de middenlijn. Toch was er vlak voor rust ineens weer hoop, want uit het niets pakte Go Ahead Eagles een rode kaart. Bobby Adekanye kwam onbesuisd in bij Calvin Twigt en de aanvaller van de Eagles kreeg daarvoor de directe rode kaart. Tekst loopt door onder de video.

FC Volendam-coach Matthias Kohler wil niet in de slachtofferrol kruipen - NH Nieuws

Aansluitingstreffer In de tweede helft nam FC Volendam met een speler meer het initiatief. Na een kwartier spelen leidde dat tot de aansluitingstreffer. Daryl van Mieghem schoot een voorzet van Bilal Old-Chikh keurig binnen, 3-1. Tekst loopt door onder de tweet.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies