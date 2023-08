Dode en hennepplantage aangetroffen in woning in Zandvoort

In de Doctor de Visserstraat in Zandvoort heeft politie vanmiddag in een benedenwoning een dode en een hennepkwekerij aangetroffen.

Het lichaam en de kwekerij werden rond 14.45 uur gevonden. "Toen we de overleden persoon en de hennepkwekerij aantroffen heeft de politie de woning meteen verlaten", vertelt een woordvoerder van de politie tegen NH.

Onderzoek

De brandweer werd hierop ingezet om de woning te controleren op giftige stoffen. Deze zijn niet gevonden. Momenteel doet de forensische opsporing onderzoek in de woning. De doodsoorzaak van de persoon in de woning is nog niet bekend. Zijn of haar identiteit wordt bekendgemaakt nadat de familie is geïnformeerd.