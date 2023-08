Illegale hennepkwekerij ontdekt in woning Heemstede, politie houdt verdachte aan

De politie heeft een hennepkwekerij ontdekt in een woning aan de Brabantlaan in Heemstede. De kweek bestond uit zo'n 100 hennepplanten. Een 33-jarige man uit Heemstede is aangehouden, meldt de politie.

Door een melding via Meld Misdaad Anoniem kwam de politie de kwekerij op het spoor. Naast de wietplanten trof de politie ook productieapparatuur aan. Alles is in beslag genomen.

Kweken en tappen

Naast gekweekt, werd er ook illegaal getapt. Volgens de politie komt het vaker voor dat er bij kwekerijen illegaal stroom getapt wordt. Dit kan gevaarlijk zijn: er is een grotere kans op kortsluiting of oververhitting, wat kan resulteren in een brand.

De politie benadrukt dat het belangrijk is om bij vermoedens van een kwekerij, bijvoorbeeld door een sterke hennepgeur of een constant zoemend geluid van een luchtafzuiging, de politie te benaderen.