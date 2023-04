Minder prioriteit opsporen hennepkwekerijen door capaciteitsgebrek politie

Het aantal ontmantelde hennepkwekerijen in de stad is vorig jaar flink gedaald. In 2022 werden er 93 door de politie ontdekt, het jaar ervoor waren dat er 268. Die daling is in het hele land te zien. Dat staat in het Nationaal Overzicht Drugslocaties 2022. In dat rapport staat dat belangrijke factoren zijn dat er 'binnen regionale eenheden te weinig capaciteit voor is en een lagere prioriteit wordt toegekend aan het opsporen en ruimen van hennepkwekerijen'.

In 2022 is (landelijk) ook een significante daling van het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem in relatie tot hennepkwekerijen ten opzichte van voorgaande jaren te zien. Hoewel het aantal geruimde hennepkwekerijen daalt, is er een lichte toename in de gemiddelde capaciteit per kwekerij waargenomen.

Synthetische drugs

De politie heeft in het hele land vorig jaar twintig procent meer productielocaties van synthetische drugs ontmanteld dan in 2021. Van die 83 locaties waren er 'slechts' drie in Amsterdam, het overgrote merendeel werd gevonden in de provincie Noord-Brabant.