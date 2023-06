Politie doet 'bijzondere vondsten' zoals hennepkwekerij bij doorzoeking garageboxen Bussum

De politie heeft bij een doorzoeking van zo'n zestig garageboxen in Bussum-Zuid een aantal 'strafbare vondsten' gedaan. Zo vonden ze in één van de boxen een hennepkwekerij.

In een andere box is een gestolen fiets gevonden, en in weer een andere box trof de politie een boottrailer aan die vermoedelijk van diefstal afkomstig is. Ook zijn er gestolen motoronderdelen gevonden. De goederen zijn door de politie in beslag genomen.

Op initiatief van gemeente Gooise Meren voerde de politie gisteren de controles uit. Zij wilden meer inzicht krijgen in het gebruik van de boxen, omdat er de afgelopen jaren regelmatig verboden en gevaarlijke goederen aangetroffen waren in opslagruimtes.

De gemeente verzocht eigenaren de boxen te openen. Als de eigenaren niet aanwezig of bereikbaar waren, opende de gemeente ze zelf. Over het algemeen reageerde de buurt positief op de controle, zo laat de gemeente weten.