Agenten naar ziekenhuis na aantreffen hennepkwekerij Amsterdam

In een garage aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West waar gisteravond twee mannen onwel werden, zit geen drugslab maar een hennepkwekerij. De politie vermoedde dat het tweetal in contact was gekomen met chemicaliën en dacht daarom eerst aan een drugslab. Er moet nog worden onderzocht of het tweetal iets met de kwekerij te maken heeft.