Weer woning aan de Pergola in Hoorn gesloten na vondst 117 hennepplanten

Wederom heeft burgemeester Nieuwenbrg van Hoorn een huis aan de Pergola gesloten. In het huis is een hennepkwekerij met 117 hennepplanten gevonden. "Ik wil een veilige woonomgeving voor al onze inwoners."

Ruim een maand geleden, op 6 juli, werd de hennepkwekerij met in totaal 117 hennepplanten, 1 moederplant, 19 hennepstekken en 72 gram henneptoppen gevonden. De gemeente Hoorn spreekt van beroeps- en bedrijfsmatige teelt. Ook was er sprake van brandgevaar door het illegaal aftappen van elektriciteit. De hennepkwekerij zijn ontmanteld en de hennepplanten zijn vernietigd door de politie.

Drugspand

Een woning die wordt gebruikt als drugspand is een bedreiging van de openbare orde en veiligheid, zegt de gemeente. 'Ik wil een veilige woonomgeving voor al onze inwoners. Dat betekent dat ik stevig handhaaf als ik constateer dat een pand wordt gebruikt als drugspand. Door de locatie te sluiten doorbreek ik de bekendheid van de woning als drugpand en neem ik een locatie weg waar criminele activiteiten plaatsvinden’, aldus burgmeester Nieuwenburg.

Het is zeker niet de eerste keer dat een woning aan de Pergola wordt gesloten na een hennepvondst. Ook eind juni was het raak. Toen werden er in een huis ruim 300 planten gevonden.