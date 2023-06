Weer drugswoning gesloten in Hoorn, pand aan Pergola voor maand verzegeld

Burgemeester Jan Nieuwenburg van de gemeente Hoorn heeft vanmiddag een drugspand gesloten. In de woning aan de Pergola werden 338 hennepplanten aangetroffen. Ook bleek dat er sprake was van het illegaal aftappen van stroom.

De hennep werd op 3 mei van dit jaar aangetroffen. In de woning aan de Pergola was sprake van beroeps- en bedrijfsmatige teelt. De politie heeft 338 hennepplanten in beslag genomen, die gekweekt werden in twee kwekerijen. Daarbij zijn de kwekerijen volledig ontmanteld.

De woning is voor een maand gesloten en werd vanmiddag om 15.00 uur verzegeld. Omwonenden van de drugswoning zijn geïnformeerd, meldt de gemeente. Naast de kwekerijen is bekend geworden dat er illegaal stroom afgetapt werd. Hierdoor was er sprake van brandgevaar.

Veilige omgeving

Het is zeker niet het eerste pand in Hoorn dat gesloten wordt. "Ik wil een veilige woonomgeving voor al onze inwoners. Dat betekent dat ik stevig handhaaf als ik constateer dat een pand wordt gebruikt als drugspand", stelt bugemeester Nieuwenburg. "Door de locatie te sluiten doorbreek ik de bekendheid van de woning als drugpand en neem ik een locatie weg waar criminele activiteiten plaatsvinden."