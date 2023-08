Man moet huurwoning uit na vondst tientallen hennepplanten in slaapkamer

Een man in Noord moet zijn woning uit, omdat er bij hem 95 hennepplanten in zijn slaapkamer werden gevonden. Hij is hiermee geen goede huurder en overtreedt de afspraken van het huurcontract. Ook stelt de rechtbank dat de man verslaafd is aan alcohol en drugs.

De man was sinds augustus 2013 huurder van de woning van Eigen Haard. In maart dit jaar werden er door de politie in de woning tientallen hennepplanten en meerdere kweeklampen gevonden. De huurder zelf ontkende te weten van de kwekerij. Zo zou hij vier of vijf maanden in Marokko hebben verbleven en liet hij in die tijd een vriend in de woning verblijven.

Niet veel later kwam de man terug van dit verhaal: hij zou door twee mannen onder druk gezet zijn om de kwekerij bij hem te plaatsen in zijn slaapkamer.

'Zero-tolerance beleid'

Ondanks de verslavingsproblematiek van de man stelt de rechtbank dat 'Eigen Haard moet waken voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijken waar haar woningen gelegen zijn'. Daarbij komt dat de verhuurder 'daarbij ook een zorgplicht naar omwonenden heeft'.

"Het kan niet van Eigen Haard worden gevergd een huurder die zich inlaat met een hennepplantage van behoorlijke omvang een tweede kans te geven, te meer omdat zij een 'zero-tolerance' beleid hanteert."

Voor 25 oktober dit jaar moet de man de woning van Eigen Haard hebben ontruimd en verlaten.