Zomerkermis Alkmaar komt er aan: met prikkelarme middag en populaire dag

De jaarlijkse zomerkermis in de binnenstad van Alkmaar begint aanstaande vrijdag. Dit betekent ook dat deze week de attracties worden opgebouwd en kermislocaties zoals de Kanaalkade afgesloten zijn. Er komen 73 attracties verspreid in het centrum: voor ieder wat wils. En met ook dit jaar extra aandacht speciale doelgroepen.

Op maandagmiddag 28 augustus een prikkelarme kermis voor mensen met bijvoorbeeld autisme, epilepsie of ADHD. Er zijn dan zo min mogelijk geluiden, rook- en lichteffecten, en de muziek is gedempt. "Natuurlijk is iedereen die graag 'lekker rustig' een rondje doet, ook welkom."

En ook is er de zogenoemde populaire dag. Op 31 augustus worden mindervalide kinderen en bewoners van een aantal zorgcentra in het zonnetje gezet op de kermis. Er is muziek en entertainment en als het nodig is, wordt de snelheid van de attracties aangepast.

Vorig jaar beleefden bewoners van zorgcentrum Westerhout nog een toptijd tijdens de populaire dag. Ook hiervan maakte NH een reportage, die hieronder te zien is.

