Foutgeparkeerde fietsen verwijderd voor zomerkermis Alkmaar

Het gaat om fietsen die in de Alkmaarse binnenstad buiten de rekken geparkeerd staan. Vorige maand zijn alle 'foute' fietsen voorzien van een sticker die de fietseigenaren waarschuwt dat ze weggehaald gaan worden.

De opgehaalde fietsen zijn terug te vinden in een tijdelijk depot in de buurt van het station. Je kan via 'iLost' checken of jouw fiets daar staat, en met Stadswerk072 contact opnemen om 'm op te halen.

Zomerkermis

Vanaf 25 augustus nemen lichtjes en kermismuziek het centrum ruim een week over. Er zijn dit jaar ruim zeventig attracties voor jong en ouder, waaronder een 80 meter hoge zweefmolen. Op de laatste avond, zondag 3 september, wordt de kermis met een lasershow afgesloten die goed te zien is vanaf de Kanaalkade en de Noorderkade.