Gevangenisstraf voor kermisklant die met octopus spoorbrug ramde: "Ik heb gegokt"

Met een flinke zwaai slaat Nick L. uit Aalten boos de deur van de rechtszaal achter zich dicht. De 41-jarige ex-chauffeur heeft net te horen gekregen dat hij twee weken de cel in moet en een boete van 500 euro moet betalen. L. ramde met een decorstuk van een kermisattractie het spoorviaduct boven de N242 bij Heerhugowaard. Zijn rijbewijs bleek al eerder te zijn ingenomen. "Ik had beter na moeten denken."

Er komen ook enkele brokstukken van de kermisattractie op de weg terecht. "Was u zich ervan bewust dat dit gevaarlijk is voor het verkeer?", vraagt de rechter. "Jazeker, de baas vertelde aan de telefoon dat ik weg moest rijden maar dat heb ik bewust niet gedaan. Ik heb mijn wagen meteen aan de kant gezet."

Op de heenweg wist L. wel dat zijn vrachtwagen hoger was dan vier meter, maar door de laadvloer van zijn vrachtwagen te laten zakken, paste hij net onder het spoorviaduct bij de N242. "Er staat wel vier meter op het verkeersbord maar in werkelijkheid is het altijd net tien centimeter hoger. Als je heel rustig rijdt, kom je wel onderdoor, ik heb daarom de gok gewaagd."

Zonder advocaat zat L. vanmorgen in het beklaagdenbankje bij de rechtbank in Alkmaar. Die is volgens hem niet op komen dagen. De rechtszaal is gevuld met nieuwsgierige studenten die weleens willen weten hoe het er bij de politierechter aan toegaat. "Wilt u wel een advocaat?", vraagt de rechter. "Ik weet dat ik fout zit dus wat heeft een advocaat voor zin?", vertelt L. schuldbewust. "Laten we maar doorgaan."

Het is niet de eerste keer dat een vrachtwagen zich klem rijdt bij het spoorviaduct in Heerhugowaard. Het viaduct is een ware plaag voor vrachtwagenchauffeurs die kennelijk hun hoogte niet goed in kunnen schatten.

Twee maanden voor het ongeluk met de kermisattractie ramde een vrachtwagen met een klokkenspel nog het viaduct. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken hoe de verkeerssituatie daar verbeterd kan worden (zie kader onder artikel).

Rijbewijs

"Het is een onveilige verkeerssituatie daar", verdedigt L. zich bij de rechter. "Ik ben niet de enige." Veel mag het verweer echter niet baten. De chauffeur reed namelijk rond zonder geldig rijbewijs. Dat was in 2018 al in beslag genomen. En het was ook niet de eerste keer dat hij betrapt werd zonder de juiste papieren.

Ook reed hij al eens met teveel alcohol op in het verkeer. "Er is sprake van recidive, meneer is herhaaldelijk veroordeeld maar lijkt zich er niks van aan te trekken", aldus de officier van justitie die vond dat de ex-chauffeur een straf van zes weken achter slot en grendel verdiende.

Ziektes over je heen

Waarom hij toch steeds weer achter het stuur kruipt zonder rijbewijs komt volgens Nick L. door de baas van de kermis. "Als je niet rijdt en weigert, krijg je allerlei ziektes over je heen", vertelt L. "De baas verklaarde later ook nog dat hij mij nooit opdracht heeft gegeven voor deze klus. Ik werk daar nu dus ook niet meer."

De rechter veroordeelt de man uiteindelijk tot twee weken gevangenisstraf, ook moet hij een boete van 500 euro betalen. "U wist dat u niet mocht rijden en dat de vrachtwagen te hoog was maar deed dat toch. Het was ook niet de eerste keer. Dit zijn ernstige feiten, dit had uiteindelijk veel erger af kunnen lopen."

Het spoorviaduct boven de N242 bij Heerhugowaard is berucht vanwege de vele ongelukken. Deze vrachtwagenchauffeur vergiste zich in 2019 ook lelijk in de hoogte van zijn lading