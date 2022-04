Vrachtwagen met klokkenspel ramt spoorviaduct

Een vrachtwagen beladen met klokken is woensdagmiddag tegen het spoorviaduct over de N242 gebotst. Vanwege een onderzoek aan het viaduct reden er daardoor tot 14.30 uur geen treinen tussen Alkmaar en Heerhugowaard.

De botsing gebeurde rond 13.00 uur, de vrachtwagen bleek uiteindelijk hoger dan de maximale doorrijhoogte van vier meter. Door de botsing belandden twee klokken in de berm. Een kraan die achter de vrachtwagen reed, heeft de klokken weer op de vrachtwagen gezet waarna de chauffeur zijn reis kon vervolgen.

Het treinverkeer tussen Alkmaar en Heerhugowaard is tijdelijk gestaakt om het spoorviaduct te inspecteren. In de tussentijd werden er bussen ingezet. Rond 14.30 uur konden reizigers weer met de trein richting Heerhugowaard. Voor wie de klokken bedoeld zijn, is niet bekend.

Klem

Het is overigens niet de eerste keer dat te hoge vrachtwagens het spoorviaduct rammen. Zo was het vorig jaar september ook raak toen een vrachtwagen zich klem reed. Om meer ongelukken te voorkomen heeft de provincie toen besloten om op korte termijn hoogteportalen te plaatsen.

Dit is een rood-witte dwarsligger die net iets lager hangt dan het viaduct hoog is. Zo'n hoogteportaal staat vlak voor een brug of tunnel om chauffeurs te waarschuwen. Voor deze chauffeur komen de hoogteportalen te laat aangezien ze nog niet geplaatst zijn.