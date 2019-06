VIDEO: Vrachtwagen knalt tegen viaduct N242

HEERHUGOWAARD - De bestuurder van een vrachtwagen is gistermiddag op de N242 in Heerhugowaard met zijn voertuig hard tegen een viaduct geknald. Dat gebeurde ter hoogte van de Langebalkbrug, zoals is te zien op beelden die zijn opgedoken. Ze zijn gemaakt door Rob Jordaan, die de harde botsing vastlegde met de dashcam in zijn auto.

In de video is goed te zien dat de vrachtwagenchauffeur de hoogte van de brug totaal verkeerd inschat en met een hoge snelheid tegen de brug knalt.

(Artikel gaat verder onder de video)



De brug raakte door de aanrijding flink beschadigd. Een personenauto werd geraakt door brokstukken, maar gelukkig raakte niemand gewond.