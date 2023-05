Egmondse vriendengroep redt kermis met vierdaags dorpsfeest: "Festivalsfeertje"

De voorbereidingen voor het vierdaagse Zomerfestival in Egmond aan den Hoef zijn in volle gang. Het is de geëvolueerde versie van de Hoever kermis, die vorig jaar van de ondergang werd gered dankzij een groep vrienden.

De naam 'Zomerfestival' zegt het al: dit is niet zomaar een kermisborrel. "Eigenlijk willen we het wat breder maken. Er is een feesttent met live muziek en er moet echt een festivalsfeertje hangen. Het zit tussen een dorpsfeest en een festival in. Dat willen we ook uitstralen."

"We hebben geen kroeg meer in Egmond aan den Hoef", vertelt Ron Tervoort, een van de initiatiefnemers tegen mediapartner Duinstreek Centraal . "Het Rode Hert is al een tijdje dicht, daar werd onze kermis altijd gehouden."

En dat lijkt nu aardig te lukken. "Vorig jaar was het echt leuren om mensen te vinden en was er heel veel marketing nodig. Nu hoor je echt wel in het dorp dat het heel erg leeft en dat bewoners er vrij voor houden."

Als het aan de vier vrienden ligt, wordt dit hét feest van de Egmonden. "Het was in eerste instantie om de kermis te redden, maar we willen uiteindelijk wel dat het een begrip wordt voor de Egmonders. We hopen de drie Egmonden een beetje samen te krijgen."

Het duurt nog ruim anderhalve maand voor het feest begint. Toch zijn de vrienden al druk bezig met de voorbereidingen, want de organisatie vergt de nodige tijd.

"In het begin waren we daar ook best wel onwetend in. Maar je duikt een avontuur in met z'n vieren en krijgt er zoveel energie en draagvlak van het dorp voor terug. Iedereen heeft er zin in. We krijgen positieve reacties, dus dat is het meer dan waard voor ons."

Hoogtepunt

Het hoogtepunt van het festival is wat Ron betreft op zaterdag. "Kelly Beukers komt zaterdag langs met haar band. We wilden groots uitpakken en Kelly is al vaker op tv geweest met talentenshows. Ze is van origine een Egmondse. Volgens mij is het ook haar laatste optreden. Heel speciaal dat ze dat in Egmond kan afsluiten, dus heel leuk dat ze hierbij aanwezig kan zijn."



De reddingsactie van de vriendengroep leidde tot blijdschap in heel het dorp, bleek tijdens de allereerste editie. Bekijk hier de video van vorig jaar: