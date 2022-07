Egmondse vrienden bouwen Hoever kermis uit tot festival: "We doen het zelf wel!"

Met loeiharde paardenraces door 'de bocht' van de Heerenweg is de Hoeverkermis vandaag afgetrapt. De vijftiende editie in Egmond aan den Hoef was nog even onzeker, omdat in het dorp geen kroeg meer is. "Dan doen wij het wel!" Aldus Hidde van der Pol, die het met zijn vrienden omdoopten tot Zomerfestival Egmond.