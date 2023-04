Na succes Weidepop mikt organisatie op tweede editie: "Hoe gaan we dit overtreffen?"

Met ruim 4.000 bezoekers is de eerste editie van het driedaagse dorpsfestival Weidepop in Noord-Scharwoude een succes te noemen. En dat smaakt naar meer: als het aan de organisatie ligt, komt er daarom volgend jaar rond Pasen absoluut een vervolg. "Of we deze editie en line-up kunnen overtreffen weet ik niet, maar we gaan het zeker proberen."

Met trots kijken organisatoren Pascal Keizer en Mark Kroon dan ook terug op het succes van de eerste editie. "Het was fantastisch, beter dan we hadden gehoopt. We hebben alleen maar positieve reacties gekregen. Ons personeel wordt zelfs in de supermarkt enthousiast aangesproken en op de schouder geklopt", zegt een blije Mark Kroon tegen NH.

In de groene tent naast de kermis op de Speelweide in Noord-Scharwoude stonden er dit weekend tijdens Weidepop flinke namen op het podium . Artiesten als Toontje Lager, Gerard Joling, Drukwerk, Henk Westbroek, Oôs Joôs en Frans Bauer traden op tijdens het nieuwe dorpsfestival.

Binnenkort volgt een evaluatie met de gemeente Dijk en Waard over het driedaagse feest. Daar verwacht de organisatie geen tegenspraak voor een vervolg.

'Vol gas'

"Alles was goed geregeld en is goed gegaan, dus ik ga ervan uit dat het kan. We hebben alvast een nieuw evenement aangemaakt. Als het aan ons ligt, gaan we volgend jaar weer vol gas."

De grote uitdaging is nu om de line-up van dit jaar te evenaren. "Toevallig hadden we het daar vanmorgen in de pauze even over. Hoe gaan we dit overtreffen? Maar we hebben alweer genoeg ideeën voor een tweede editie van Weidepop."