Met dorpsfestival Weidepop tillen Pascal en Mark kermis Noord-Scharwoude naar hoger niveau

Door alle beperkingen mochten de kermissen van 2020/2021 niet doorgaan. Vorig jaar leek daar eindelijk weer ruimte voor, maar door gedoe met vergunningen werd ook die kermis in Noord-Scharwoude op het laatst afgelast. "Toen kwamen we er niet helemaal uit met de gemeente. Nu staan alle seinen gelukkig op groen. De artiesten van vorig jaar hebben we kunnen doorboeken."

Tijdens de Noord-Scharwoude Kermis stonden er al vaker bekende artiesten op het podium, maar voor de eerste editie van Weidepop heeft de organisatie een indrukwekkende en veelzijdige line-up klaarstaan. Van boerenrock tot Hollandse smartlappen: voor ieder is er wat wils. "We hebben dit evenement al een hele tijd op de planning staan. Door onder andere covid hebben we er een paar jaar mee moeten wachten", vertelt Mark Kroon.

Het startschot is op Goede Vrijdag tijdens de Nederpopavond. Dan staan Drukwerk, Toontje Lager en De Nederpop All Stars, met onder meer Henk Westbroek, op het podium. Zaterdag geven Gerard Joling en Frans Bauer een show weg. Zondag wordt er op z'n plattelands gerockt met Mooi Wark, Oôs Joôs en Pater Moeskroen.

Het driedaagse festival wordt gehouden in een megatent, waar de organisatie 2.500 bezoekers in kwijt kan. Naast de grote feesttent komt de traditionele Noord-Scharwoude Kermis te staan. "Het is de bedoeling dat we dit vaker gaan doen. Of het succesvol genoeg is voor een vervolg, daar kunnen we pas na afloop een goed beeld van schetsen."

Want in het rijtje dorpsfeesten uit de regio, zoals de drukbezochte kermis in Zuid-Scharwoude, Badpop in Waarland en Tour de Waard in Heerhugowaard, moet ook de kermis van Noord-Scharwoude op de kaart blijven staan, stelt Kroon. "We hebben hier niet echt een dorpsfeest. Voor de verbinding in het dorp is het doodzonde als de kermis ooit zou verdwijnen. Daarom bouwen we deze traditie nu uit. Maar het blijft een dorpsfeest waar jong en oud terecht kan. Iedereen is welkom."