Cock (80) en nog tientallen ouderen genieten op kermis: "Kan hier maanden op teren"

"Alleen al die mensen, ik geniet hier zo van. Ben vier jaar niet in de stad geweest!" Cock (foto) en nog tientallen bewoners van een Alkmaars verzorgingstehuis beleefden deze week een topdag. Onder begeleiding van vrijwilligers reden zij naar de kermis .

Het is onderdeel van de 'Populaire Dag'. Elk jaar regelen kermisexploitanten en de gemeente Alkmaar voor mindervalide kinderen en ouderen muziek, oliebollen en poffertjes, gezelligheid en dus struinen tussen de achtbaan, het spookhuis en de kamelenrace.

Bewoners van Westerhout verzamelden daarvoor rond half één 's middags beneden in de hal, om zo in een optocht naar de binnenstad te wandelen en rijden. "Zo'n uitje is heel belangrijk", zegt Roos, dochter van de bejaarde Corrie. "Je merkt toch dat ze niet zo heel veel buiten komen."

Bekijk hieronder het verslag van de kermis.