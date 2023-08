Wie helpt Jack zwemmen? SOS Dolfijn zoekt vrijwilligers voor pas aangespoelde bruinvis

Wie helpt bruinvis Jack zwemmen? Gisteren is de kleine walvisachtige aangespoeld op Texel. Het dier is sterk uitgedroogd, vermagerd en kan nog niet zelfstandig zwemmen. SOS Dolfijn waar de bruinvis is opgevangen heeft de handen vol aan de verzorging: "Zijn spieren zijn beschadigd, hij is aangepikt door meeuwen en hij heeft een grote blaar tussen zijn blaasgat en zijn rugvin. Het is nog afwachten hoe het afloopt."

De bruinvis lag gisteren op de Hors op Texel, ver van de vloedlijn. "Daaruit blijkt wel dat hij er al een tijd heeft gelegen", vertelt Mariëlle Staal. "De vinder zag het dier alleen vanuit de verte en ging ervan uit dat hij dood was, omdat er ook veel vliegen omheen vlogen." Pas toen medewerkers van Ecomare gingen kijken bleek dat de bruinvis nog leefde. Daarop is hij met spoed naar Ecomare gebracht waar SOS Dolfijn de zorg heeft overgenomen.

Een vrijwilliger loopt langzaam en voorzichtig rondjes met bruinvis Jack door het bassin van SOS Dolfijn op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Het dier beweegt nauwelijks. "Hij is heel rustig en ook snel vermoeid", vertelt dierverzorger Mariëlle Staal van SOS Dolfijn. "Hij zwemt een heel klein beetje mee met zijn staartvin, maar hij heeft natuurlijk veel meegemaakt: aangespoeld, van het strand gehaald en vervoerd. Bruinvissen zijn erg gevoelig voor stress."

Staal: "Hij is erg uitgedroogd en krijgt ieder uur een beetje vocht toegediend. Morgen komt de dierenarts voor intern onderzoek." Totdat bruinvis Jack weer zelf kan zwemmen zijn veel vrijwilligers nodig om het dier te ondersteunen in het bassin. Dat gebeurt in vier ploegen, waarbij je iedere keer een uur door het water loopt.

Vrijwilligers vertelden eerder aan NH hoe bijzonder hun werk is, toen afgelopen jaar bruinvis Tess (ook aangespoeld op Texel) in de opvang terecht kwam. Linda Sikman uit Breezand vond het helemaal geweldig. "Ja, het is gewoon prachtig dat je zo'n beestje kan redden. Liefde gaat er naar uit. Ik word er heel rustig van."