Levende bruinvis 'Jack' aangespoeld op Texel en met spoed opgevangen

Op de Hors op Texel is gistermiddag een levende bruinvis aangespoeld. Wandelaars die het dier aantroffen dachten in eerste instantie dat hij dood was, maar bij aankomst van de dierverzorgers van Ecomare bleek de bruinvis nog te leven. De walvisachtige is met spoed naar Ecomare vervoerd voor eerste hulp en stabilisatie, waarna het naar de opvang van SOS-Dolfijn in Anna Paulowna is overgebracht. Zij hebben de bruinvis Jack genoemd naar één van de vinders.

De bruinvis wordt opgevangen door SOS Dolfijn - Ecomare

Het blijkt om een jong mannetje te gaan van ongeveer een meter lang. De ademhaling van de bruinvis was erg hoog en hij is gewond aan de flank. De dierverzorgers hebben bij Ecomare gezorgd dat de ademhaling weer rustig werd. Ze hebben hem extra gekoeld en nat gehouden, omdat het dier op het strand door het zonnige weer erg warm was geworden. Zwemmen De bruinvis is met de speciale dolfijnenambulance van SOS Dolfijn overgebracht naar opvang in Anna Paulowna waar verzorgers het dier onderzoeken en ondersteunen. Vaak kunnen bruinvissen nadat ze zijn aangespoeld niet meer zelfstandig zwemmen. Vrijwilligers helpen het dier bij het zwemmen in een speciaal bassin. Dat gebeurt 24 uur per dag om te voorkomen dat de bruinvis verdrinkt.

De bruinvis wordt nat gehouden om te voorkomen dat het dier oververhit raakt - Ecomare