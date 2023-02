'Pittige dame' zwemt al weer zelf: bruinvis Tess zoekt nog wel helpende handen

"Het gaat heel goed," vertelt Mariëlle Staal, dierverzorger bij SOS Dolfijn. "Sinds gisteravond zwemt ze al weer zelf. Het is echt een pittige dame, maar ze heeft een zware longontsteking en longwormen, maar de behandeling lijkt goed aan te slaan. Het zal nog zeker nog een paar maanden duren voordat ze terug naar zee kan."

Liefde

De zorg voor de bruinvis is intensief. Soms 24 uur per dag. Dat gebeurt onder meer met hulp van vrijwilligers. Zij begeleiden de bruinvis in het water en houden onder meer bijna of het dier hoest en hoe vaak het ademt. Linda Sikman uit Breezand vindt het helemaal geweldig. "Ja, het is gewoon prachtig dat je zo'n beestje kan redden. Liefde gaat er naar uit. Ik word er heel rustig van."

"We kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken", zegt dierverzorger Mariëlle Staal. "Het zijn vooral de vrijwilligers die zwakke dieren door het water begeleiden als ze te zwak zijn om zelf te zwemmen. Er is geen speciale voorkennis nog. We leren ze hier wat ze moeten weten. Juist dankzij de vrijwilligers kunnen we de dieren een tweede kans geven.

Hieronder beelden van bruinvis Tess en nog meer enthousiaste reacties van vrijwilligers.