Bruinvis Tess strandt op Texel, opgevangen door SOS Dolfijn: "Ze is nog heel gestrest"

Wat een pech voor bruinvis Tess. Vanmorgen spoelde ze aan op het strand van Texel, bij Paal 9. Ecomare ging er gelijk op af met de speciale bruinvisbrancard en bracht haar naar SOS Dolfijn in Anna Paulowna. Daar hebben ze haar Tess genoemd, als verwijzing naar Texel.

Tess werd met een bruinvisambulance opgehaald op Texel en naar Anna Paulowna gebracht. Tijdens de rit moet het r constant nat gehouden worden. Een bruinvis op het droge wordt namelijk al snel te warm.

Het is nog te vroeg om te zeggen hoe Tess het maakt, maar het dier gaat een lange revalidatieperiode tegemoet. "Ze heeft vermoedelijk een zware longontsteking", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn.

Morgenochtend komt de dierenarts weer kijken. Van den Berg: "Tess is nu nog heel gestrest en heeft een hoge hartslag."

Per jaar vangt SOS Dolfijn tussen de één en tien geredde bruinvissen op. Dat de dieren af en toe aanspoelen is niet ongewoon, "zeker niet met dit stormachtige weer", zegt Van den Berg. Sinds een jaar heeft SOS Dolfijn ook een speciale opvang, waar dolfijnen en bruinvissen helemaal in kunnen revalideren, op Langoed Hoenderdaell.