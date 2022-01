Twee dode bruinvissen aangespoeld, SOS Dolfijn bang dat het door ontploffing komt

Voor de kust van Zandvoort werd gistermiddag een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Dat had een flinke trilling tot gevolg, die voelbaar was van Zandvoort tot IJmuiden. Maar ook in zee moet de ontploffing zijn gemerkt, en misschien nog wel meer dan op het land, zo vertelde Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn op NH Radio.

Levensbelang

"Een bom draagt onder water ver, en kan zowel voor vissen, maar ook walvissoorten als bruinvissen grote gevolgen hebben. Door de klap kunnen veel vissen sterven. Bruinvissen kunnen hun gehoor verliezen, en juist dat gehoor is voor hen van levensbelang. Daarmee zoeken ze naar voedsel. Als ze één of meer dagen geen voedsel eten, verzwakken ze snel."

En dat is zorgelijk, want volgens SOS Dolfijn is dit juist de periode van het jaar dat de meeste bruinvissen voor de kust zwemmen. Van den Berg: "In de Noordzee leeft de helft van de wereldwijde populatie en specifiek voor onze kust gaat dat om zo'n 35.000 dieren."

Lastig

Het is volgens Van den Berg lastig te zeggen of er eerder dieren zijn doodgedaan door een flinke ontploffing in zee. "Het is moeilijk om dode dieren hieraan te linken, omdat ze - als ze eenmaal worden gevonden - vaak dood blijken te zijn gegaan aan een ziekte of zijn verhongerd. Maar dat kan dus als gevolg van iets anders zoals dit zijn gebeurd."

Er wordt de komende dagen goed opgelet of er dode dieren aanspoelen. Mochten mensen zelf een dode bruinvis zien, dan wordt aangeraden om SOS Dolfijn te waarschuwen.