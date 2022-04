SOS Dolfijn opent de deuren voor bezoekers: "We zijn ongelooflijk trots"

Het complex bestaat uit een grote opvang met laboratorium en een educatiecentrum voor bezoekers. Van achter glas kan er meegekeken worden als zieke dieren worden behandeld door de vrijwilligers. En naast dat is de ruimte ook nog voorzien van een bioscoop, een nagemaakte boot en een vloer waar je verschillende vissen op ziet zwemmen. "We zijn ongelooflijk trots dat we dit bereikt hebben", vertelt directeur Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn.

Vrijwilligers

Naast de laatste werkzaamheden voor de opening is de stichting ook bezig met het opleiden van vrijwilligers. "Dat kunnen we nu mooi doen omdat er op dit moment geen dieren opgevangen worden", vertelt Annemarie. Als er een dier opgevangen wordt, heeft het beestje vaak 24 uur per dag zorg nodig. Vrijwilligers lossen elkaar dan in shifts af. "We hebben daarom vaak wel 50 vrijwilligers per week die we in moeten zetten", zegt Annemarie.

Annemarie kan rekenen op tientallen vrijwilligers, maar is nog altijd op zoek naar nieuwe mensen. "Mensen denken altijd dat wij bedolven worden onder de sollicitatiebrieven, maar dat is niet zo", vertelt Annemarie, "dus meld je aan bij ons, we kunnen echt nog wel 20 vrijwilligers extra gebruiken."