Bruinvis 'Corrie' was eerste patiënt nieuwe opvang SOS Dolfijn in Anna Paulowna

SOS Dolfijn heeft gisteren een bruinvis opgevangen die levend op het strand van Wassenaar was beland. Het dier was daarmee de eerste die werd overgebracht naar de nieuwe opvanglocatie op landgoed Hoenderdaell. Helaas bleek het dier te ziek en overleed midden in de nacht.

De bruinvis spoelde gistermiddag aan op het strand. Meteen na de melding vertrok de ambulance van de stichting richting het zuiden. Lokaal werd het dier opgevangen door medewerkers van de EHBZ (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren). De bruinvis werd van het strand gehaald en tijdelijk ondergebracht bij de KNRM in Scheveningen.

Eenmaal terug in Anna Paulowna kreeg het dier een plek in een noodbad dat snel door de medewerkers was opgebouwd. "We hebben een zwembad gebouwd en zout in het water gedaan. Ze zwom eerst goed en zag er uiterlijk ook best goed uit", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. "We dachten eerst dat ze misschien was uitgeput na storm Corrie, daarom kreeg ze die naam. Maar na een uur kakte ze helemaal in."

Bassins

Onderzoek van de dierenarts wees uit dat het dier zieker was dan op het eerste oog te zien was. Ze had bloedarmoede en hoge ontstekingswaarden. "We hadden eerst de hoop dat ze kon uitrusten en dat we haar al snel weer konden uitzetten. Maar ze had eigenlijk langdurige zorg nodig. Maar die konden we ook nog niet bieden. En ook dan hadden we nog geen garanties gehad", legt Van den Berg uit.

Er wordt nog hard gewerkt aan de bassins, de waterbehandelingsinstallatie is nog niet helemaal af. "Dat duurt nog een paar weken. Dit dier kwam helaas iets te vroeg, maar gaat wel de boeken in als de eerste bruinvis hier in de opvang."