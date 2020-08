Afgelopen tien jaar explosieve toename dode bruinvissen op stranden, oorzaak nog giswerk

NOORD-HOLLAND - Sinds 2005 zijn er op Nederlandse stranden veel meer dode bruinvissen aangespoeld dan in de periode tussen 1990 en 2005. Die toename gold opvallend genoeg niet voor de landen als Duitsland en Denemarken, die aan het noordelijk deel van de Noordzee grenzen. Die conclusie trekken onderzoekers van de Universiteit Utrecht in een internationaal onderzoek.

Van de ruim 16.000 bruinvissen die tussen 1990 en 2017 in landen aan de Noordzee aanspoelden, spoelden er maar liefst 6.000 in Nederland aan. En inderdaad, de data laten zien dat er tussen 1990 en 2005 veel minder (circa 1.000) aanspoelden dan in de periode 2005 - 2017 (circa 5.000).

"Voor dit onderzoek gaan we iets verder terug in de tijd", legt onderzoeker Lonneke IJsseldijk uit. "Uit het onderzoek blijkt dat er in 2005 een trendbreuk is geweest. Vanaf dat specifieke jaar lijken er veel meer strandingen in de zuidelijke Noordzee te zijn geweest, maar we weten nog niet wat er dat jaar is gebeurd en de trendbreuk kan hebben veroorzaakt."

Dat is met terugwerkende kracht ook lastig te achterhalen, vertelt ze. "Want in die tijd vond er in Nederland nog geen onderzoek naar de doodsoorzaak plaats. Dat startte in 2006, naar aanleiding van de plotselinge toename van het aantal strandingen." Ze vermoedt dat zeehonden rond 2005 nog nauwelijks een rol speelden bij de hoge bruinvissterfte. "Want er waren toen niet zo gek veel zeehonden in de zuidelijke Noordzee."

Bruinvissen-migratie

De onderzoekers schrijven de toename nu toe aan migratie van de populatie van het noordelijk deel van de Noordzee naar het zuidelijk deel van de Noordzee. "Want dezelfde tendens wordt gezien in levende dieren op zee", aldus IJsseldijk. Bovendien zijn dieren die in het noordelijke deel van de Noordzee stranden vaak jonger dan hun soortgenoten die het in het zuidelijk deel (voor de Nederlandse en de Belgische kust) niet redden. "Dit reflecteert waarschijnlijk hoe de dieren zich door de Noordzee verspreiden."