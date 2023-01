Bruinvis Tess doet het goed, maar heeft longontsteking en is een 'dame met pit'

Het gaat redelijk goed met bruinvis Tess bij SOS Dolfijn in Anna Paulowna. De bruinvis is gisteren gestrand op Texel . Het dier heeft een zware longontsteking opgelopen. Bovendien is ze uitgedroogd en vermagerd, maar laat zich gelukkig goed behandelen laat SOS Dolfijn weten: "Ze eet goed en krijgt medicijnen. Ze is alleen behoorlijk eigenwijs."

Alleen zwemmen is er nog niet bij voor bruinvis Tess (vernoemd naar Texel). De komende dagen wordt het dier daarom dag en nacht ondersteund door vrijwilligers die de bruinvis door het bassin laten 'zwemmen'. "Ze is echt erg verzwakt en dobbert alleen wat door het water", vertelt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. "Maar het is een dame met pit. ze laat zich niet zomaar sturen."Het is de eerste bruinvis die echt behandeld wordt in het gloednieuwe onderkomen van de stichting in Anna Paulowna.

Zuinig

Het opvangcentrum ligt op het terrein van Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Bezoekers kunnen vanuit de educatieve ruimte meekijken met de behandeling van de bruinvis. SOS Dolfijn hoopt daardoor bezoekers bewuster te maken van het leven in de Noordzee. Van den Berg: "Ik hoor mensen wel zeggen dat het veel werk is voor één zo'n dier, maar we vertellen iedereen dat we zuinig moeten zijn op de Noordzee. Hier zie je zo'n dier uit de Noordzee in het echt en dat komt dan wel binnen hoor."

Hieronder beelden van bruinvis Tess in het bassin van SOS Dolfijn in Anna Paulowna.