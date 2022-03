Eerste bruinvis in opvang SOS Dolfijn heeft het een dag na aankomst toch niet gered

Het zag er al niet goed uit voor de bruinvis. "Wanneer een walvisachtige op het strand ligt dan is er echt wel wat aan de hand", zo zei Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn gisteren tegen NH Nieuws. "Wat we bij Neo zien is dat ze op haar staart een flinke wond heeft, die mogelijk al wat ouder is. We zien daarbij een erg ontstekingsbeeld en ze was ook erg uitgedroogd."

Toch hielden de vrijwilligers van SOS Dolfijn hoop: "We zijn vooral begonnen met vocht geven. Sinds vanmorgen zijn we haar voorzichtig ook wat visjes gaan toedienen en ook dat lijkt goed te gaan. Dus we hebben goede hoop", zei Annemarie van den Berg.

Braken

Maar later op de dag ging het een stuk minder met de bruinvis. 'Helaas begon Neo eind van de ochtend te braken en lukte het niet meer om de nodige voeding, vocht en medicatie erin te krijgen', aldus SOS Dolfijn op Facebook. 'Een dierenarts is in de middag gekomen om alles te doen wat mogelijk is. Maar in de avond hield het op en is Neo overleden.'

Wat er nu met de bruinvis gaat gebeuren, is nog niet bekend.