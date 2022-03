Eerste patiënt in bassin SOS Dolfijn: "Europa heeft weer een opvangcentrum"

Begin februari, na storm Corrie, kwam er ook al een bruinvis naar het opvangcentrum. Maar toen was het bassin nog niet klaar. Een noodbad bleek niet afdoende om het zwaar verzwakte dier te kunnen helpen. De bruinvis kwam net te vroeg, alle faciliteiten voor langdurige zorg waren nog niet gereed. Maar nu is het centrum er klaar voor. In het bassin, het ziekenhuisbed van de opvang, zwemt bruinvis Neo nu haar rondjes.

"Zoals je ziet kan Neo niet zelfstandig zwemmen. Daarom ondersteunen we haar 24 uur per dag in het water", legt directeur Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn uit. "Dat betekent dat we de hele dag bij haar zijn en letterlijk onze handen om haar heen hebben om haar te begeleiden door het water. Af en toe probeert ze mee te zwemmen maar na één of twee rondjes kakt ze eigenlijk in, dan geeft ze het op en kan ze niet meer."

Pittig

Linda, één van de negentig vrijwilligers die paraat staan om de dieren te helpen, loopt langzaam door het bassin. Af en toe maakt ze de bruinvis bovenop een beetje nat, heel voorzichtig, zonder dat er water in het blaasgat terecht komt. "Het is heel intensief", zegt ze, "maar ook zo ontzettend lief."

Neo is erg verzwakt maar heeft wel een pittig karakter, merken de verzorgers ondertussen. "Wanneer een walvisachtige op het strand ligt dan is er echt wel wat aan de hand", zegt Annemarie van den Berg. "Wat we bij Neo zien is dat ze op haar staart een flinke wond heeft, die mogelijk al wat ouder. En we zien een erg ontstekingsbeeld en ze was erg uitgedroogd."

