Bruinvis Tess terug naar zee: "Met een klein plonsje konden we haar vrijlaten"

De bruinvis die eind januari op Texel aanspoelde, is vanochtend uitgezet in zee. Tess, zoals de bruinvis werd genoemd, was er hard aan toe om terug te gaan naar zee, zo zeiden de verzorgers eerder aan NH Nieuws. "Ze is eigenlijk weer een gezonde bruinvis."

Het weer was nog wat onstuimig, daardoor is de bruinvis vrijgelaten in de Waddenzee. Het team van SOS Dolfijn, waar de bruinvis sinds begin dit jaar zat om te herstellen, zette Tess uit vanaf het Waddenunit schip Phoca. Ze vertrokken vanuit de Marinehaven in Den Helder.

'Met een klein plonsje konden de medewerkers haar vanochtend overboord weer vrijlaten', schrijft SOS Dolfijn op Facebook, 'waarna Tess mooi wegzwom. Tess, het ga je goed!'

Verzwakt

Toen de bruinvis was aangespoeld had ze een ernstige longontsteking en een longworminfectie. In het begin was ze zo verzwakt dat ze niet eens meer kon zwemmen. Maar ze herstelde goed en was er aan toe om weer vrijgelaten te worden. "Ik ga haar missen", zei een van haar verzorgers vorige week, "maar ik ben blij dat ze straks weer lekker in zee is."

Bekijk in de video hieronder hoe het vrijlaten van de bruinvis ging: